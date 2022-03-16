16 Марта 2022
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Политика В России Украина
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Украина предлагает шведский вариант демилитаризации, - Мединский

Глава российской делегации на переговорах России и Украины Владимир Мединский рассказал журналистам о том, что именно сейчас обсуждают стороны.

Так, он опроверг слова украинской стороны о том, что денацификация уже не является для россиян приоритетом: "Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров", — сказал Мединский.

"Есть определенный прогресс по ряду позиций, но не по всем. Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии", - рассказал переговорщик.

По его словам, Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, у которого при этом все равно остается собственная армия и военно-морские силы. Эта тема, как сообщил Мединский, обсуждается на уровне руководства министерств обороны двух стран.

"Безусловно, ключевой вопрос для нас - это статус Крыма и Донбасса, а также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка", - отметил Мединский.

"Стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, - это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране", - заключил представитель Москвы.

Теги: украина, владимир мединский, переговоры, демилитаризация



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