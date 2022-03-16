16 Марта 2022
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&quot;Дворянские гулянья&quot; в Литературном квартале в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Архитекторы представили концепт проекта реконструкции Литературного квартала

Представители бюро "Гордеев и Демидов" и Бюро S&P "Ландшафтная архитектура" представили концепт проекта реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, что обе команды стали победителями конкурса по мнению жюри и горожан, из-за чего объединили усилия над общим проектом. Местность для проведения культурного отдыха объединит в себе лучшие идеи архитекторов и ландшафтных дизайнеров, погрузив всех посетителей в литературную жизнь Урала.

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

Согласно концепту, представленному сегодня на совете по общественным пространствам в мэрии, в парке предусмотрена система площадей. Главная площадь на пересечении Пролетарская - Первомайская, где расположен памятник Пушкину. Геометрия местности сохраняется, добавятся только дополнительные элементы, в том числе мобильная уличная мебель и разнообразное озеленение. Площадь со стороны Царская - Первомайская также остается, с добавлением в местность озеленения для создания уюта. Появляется и новая площадь напротив Камерного театра со стороны улицы Царская. Сейчас это территория полностью закрыта от посещения пешеходов, однако в будущем превратится в pocket-парк - небольшой (карманный) парк, доступный для широкой публики. Здесь же и расположится дополнительный вход в Литературный квартал. Главный же вход расположится на площади на пересечении улиц Клары Цеткин и Пролетарская. Здесь планируется разместить арт-объекты, форма и тематика которых все еще не определена. В качестве варианта представители бюро предлагают создать композиции по произведениям Крапивина.

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

Основная пешеходная ось парка также изменилась и стала в форме полукруга, соединяя две основные площади. Это широкая пешеходная часть, где расположится уличная мебель и можно будет устраивать уличные мероприятия.

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Вид на парк(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

Улицу Царская было решено также расширить до двух пешеходных полос. Не отказались архитекторы и от дождевых садов, когда вода скапливается под землей благодаря специальном устройству, что позволяет своевременно и равномерно поить растения.

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Улица Царская до и после(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

Однако сейчас из-за высокой стоимости оборудования и постепенного роста цен, было решено в первую очередь отдать предпочтение реконструкции улицы Пролетарская. На территории будет полностью исключена парковка автомобилей - остаются лишь необходимые заезды для транспорта к бизнес-центру на пересечении улицы Пролетарской и Клары Цеткин. Здесь также планируется застройка от девелопера "Брусника", для которого тоже необходимо организовать заезд.

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Вид со стороны улицы Пролетарская(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

На Пролетарской улице проводятся гастрономические фестивали, фестиваль музыки и спектакли, поэтому территорию постарались сделать максимально адаптивную различным сценариям ее использования. На местности будут высажены крупномеры, которые в новогодние праздники можно будет украсить гирляндами.

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Улица Пролетарская(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Улица пролетарская во время новогодних каникул(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

На улицу Пролетарская также выходит новое здание, которое планируется реализовать в рамках данного проекта от архитектурного бюро "Гордеев и Демидов" - это Приветственный центр, строительство которого запланировано на месте существующих летней сцены и амфитеатра. Интересным является концепт здания, архитектура которого предусматривает ландшафт местности и создает лишни "квадраты" для использования.

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Вид со стороны улицы Толмачева(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

Проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Проект амфитеатра(2022)|Фото: скриншот с трансляции официального портала Екатеринбурга

Во главе всего проекта стоит сохранение исторической тематики зоны - литература и искусство. Дворик со стороны задней части Камерного театра и Дома Алексеевой решили не трогать, добавив только атмосферы интимности и уюта. Именно здесь по легенде жил, творил и встречался со своей супругой уральский писатель Мамин-Сибиряк.

Также на втором этапе предусмотрена реконструкция объектов культурного наследия "Дворы музеев". Их образ не будет изменен, однако через них будет открыт доступ к пешеходным аллеям. Представители бюро также предлагают каждые 2-3 года проводить там конкурсы среди ландшафтных архитекторов, а тему определять исходя из памятных дат и событий, связанных с литературой.

Нерешенным остается вопрос ограждения квартала, поскольку мнения горожан все еще расходятся.

Помимо Пролетарской, в остальной части парка в основном будут засажены только цветы и кустарники, чтобы не превращать местность в подобие леса.

"Территория литературного квартала это территория для любителей литературы. Мы не проектируемы для собак, детей, спортивной функции - эта история не про это изначально. Это для тех, кто сюда пришел познакомиться с литературной жизнью Урала, кто любит книжки, кто любит произведения, кто пришел культурно обогатиться", - заявляют архитекторы.

Несмотря на общую благосклонность к идее, у членов совета также нашлись и комментарии касательно деталей проекта. Так, архитекторам было предложено проработать вид парка в ночное время за счет организации освещения, а также учесть погодные условия и поведение в них растений. Например, в проекте предусмотрено очень много цветников, часть из которых может не пережить капризную погоду. Именно поэтому было предложено более тщательно поработать смену сезонов декоративности весенне-летнего и осеннего периодов. Представители бюро согласились еще раз обсудить данный вопрос, также заверив, что помимо пионов, яблонь и лип на местности будет множество хвойных парод растений, как горная сосна и можжевельник, чтобы радовать посетителей зеленым цветом в любое время года.

Поступило предложение организовать "Вишневый сад", который идеально бы лег в тематику литературного квартала. Напомним, что бюро S&P "Ландшафтная архитектура" также в изначальном варианте предлагало эту идею, однако не встретило одобрения среди жителей города. Помимо символа упадка страны, "Вишневый сад" также не относится к главной задаче архитекторов - погрузить жителей и гостей Екатеринбурга в уральскую литературу.

Теги: Литературный квартал, концепт, проект



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