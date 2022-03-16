В Госдуме не увидели предпосылок для дефолта в РФ

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в России отсутствуют предпосылки или основания для дефолта.

При этом депутат уточнил, что Центробанк и исполнительные власти "должны определяться", платить ли по долгам зарубежным странам.

"Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, но здесь только есть вопрос политический - надо ли выполнять обязательства, когда наши партнеры свои обязательства не выполняют?" - цитирует Аксакова РИА Новости.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что у государства есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Он также озвучил намерение российских властей погашать госдолг в рублях. По словам министра, по евробондам, выпущенным после 2018 года, такая возможность уже заложена.

Как сообщалось, агентство кредитных рейтингов Fitch может объявить суверенный дефолт России, если она попробует расплатиться по долларовым или евро-облигациям в рублях.