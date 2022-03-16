16 Марта 2022
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Джо Байден, Варфоломей (2016) | Фото:

СМИ: Фанар готовит на Украине новую структуру под предлогом "российской агрессии"

Фанар решил воспользоваться удобным моментом - российской спецоперацией на территории Украины и переманить на свою сторону тех клириков канонической УПЦ, которые отказались поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет украинский Союз православных журналистов.
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После начала военной спецоперации 15 архиереев УПЦ благословили не поминать в своих епархиях патриарха (в УПЦ 50 епархий). Они считают, что Россия "напала" на Украину, а патриарх благословил это. 13 из них относятся к западным областям Украины.

По данным источников СПЖ, в новую структуру будут завлекать всех, кто отказался поминать патриарха, но не желает уходить к раскольникам. Клириков УПЦ будут убеждать переходить в новую юрисдикцию, напрямую подчиняющуюся Фанару. Об этом упомянул деятель раскола архимандрит Кирилл Говорун.

Официальных заявлений Фанара по этому поводу нет.

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент, глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, считает, что Фанар еще больше запутается в своих кознях на Украине.

"Фанару стоило бы не по-иезуитски пытаться в очередной раз половить рыбку в мутной воде, пытаясь получить наживу от трагедии, развернувшейся на Украине, а подумать, как ему самому отмыться перед вселенским Православием от клейма раскола, которым Варфоломей заклеймил себя", - сказал иерарх.

Интересно, что в Свято-Успенской Святогорской Лавре на севере ДНР, которая на днях уже пострадала от обстрелов, продолжат поминать патриарха. Об этом заявил настоятель Лавры митрополит Святогорский Арсений.

"Мы восемь лет читаем молитву о мире на Украине, составленную патриархом Кириллом. Он патриарх и для Белоруссии, и для православных прибалтов, и для провославной Молдавии. Не так давно святейший звонил и передавал свое патриаршее благословение. Мы переживаем такое же разделение, какое уже было. Междоусобное разделение, когда князья киевские ходили на черниговских, московские - на тверских и т.д. Но Церковь оставалась единой", - сказал митрополит Арсений.

Теги: украина, фанар, церковь, УПЦ



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