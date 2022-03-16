В Челябинской области задержали участников ОПГ, у которых было изъято 45 кг наркотиков

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотических средств и ликвидировали нарколабораторию. Из незаконного оборота было изъято около 45 кг мефедрона, химическое оборудование и реагенты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Участники организованной группы были задержаны при перевозке мефедрона на территории Челябинской области, а также в Краснодарском крае, где ими было налажено производство синтетического наркотика. Организатором группы выступал гражданин Украины.

В отношении пятерых участников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Они заключены под стражу.