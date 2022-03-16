"Куда подъехать": Рогозин ответил на обвинения украинской генпрокуратуры

Генпрокуратура Украины подозревает сразу в преступлениях сразу по нескольким статьям генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

"Органы прокуратуры Украины считают, что в ваших действиях содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины, а также ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 - пособничество в ведении агрессивной <…>", -заявила генпрокурор.

Рогозин ответил в своем Telegram-канале: "Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать".