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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье 12 заключенных будут судить за беспорядки в колонии

В Пермском крае 12 заключенных одной из исправительных колоний будут судить за избиение 25 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, 22 сентября 2019 года 12 осужденных и иные не установленные осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии, заранее договорившись, незаконно вышли из своих локальных участков и проникли в помещение двух отрядов, где избили 25 осужденных. Пострадавшие получили различные травмы.

В какой именно колонии произошел инцидент, не уточняется.

"В ходе следствия допрошены более 100 человек, в том числе осужденные, содержащиеся в исправительном учреждении, проведено более 30 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 42 тома. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Теги: колония, заключенные, избиение



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