Житель Екатеринбурга засудил турфирму после замены отеля на Кипре

Житель Екатеринбурга смог отсудить у туроператора деньги за несостоявшуюся поездку.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в марте 2021 года он приобрел тур на Кипр, поездка должна была состояться в сентябре. При этом существенными условиями выбора отеля были его близость к аэропорту и нахождение на первой береговой линии.

Однако в июле туроператор прислал уведомление, что условия проживания и переезда до места отдыха изменены: вновь предлагаемый отель находился от аэропорта на расстоянии в 32 км, а расстояние до моря от отеля составляло 650 метров. При этом отель, который уралец заказывал изначально, находился на расстоянии 2 км от аэропорта и всего 40 метров до моря. Мужчину такая замена не устроила, он захотел отказаться от тура и вернуть свои деньги.

Горожанин обратился в консультационный пункт для потребителей Екатеринбургского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и попросил разобраться в ситуации. Специалистами была подготовлена претензия к турагенту и туроператору. Однако никакого ответа на претензию мужчина не получил, а на указанные им реквизиты деньги не поступали. После этого был подготовлен иск в суд, который встал на сторону потребителя.

В частности, с турагента были взысканы агентское вознаграждение, проценты за пользование чужими средствами, компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф. А с туроператора, кроме перечисленного, взыскали оплаченные по договору средства в размере 127 тыс. 676 руб.

Всего в пользу уральца было взыскано около 230 тыс. руб. Решение суда уже вступило в законную силу.