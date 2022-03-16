16 Марта 2022
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Политика Новосибирская область
#СвоихНеБросаем, фотовыставка, новосибирск, z, украина (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Фотовыставка "#СвоихНеБросаем. Украина. Факты" открылась в центре Новосибирска

Уличная выставка «#СвоихНеБросаем. Украина. Факты» открылась 16 марта около кинотеатра «Победа» в Новосибирске. В открытии выставки принимала участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

#СвоихНеБросаем, фотовыставка, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Замгубернатора в приветственном слове подчеркнула, что «#СвоихНеБросаем» – это принцип, который в крови у русского народа.

#СвоихНеБросаем, фотовыставка, новосибирск, украина, спецоперация(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Выставка – это взгляд человека на войне – как повод ещё раз взглянуть и разобраться в фактах истории. Жалость, сострадание, любовь к ближнему, братство со славянскими народами, с людьми любой национальности, любого вероисповедания – эти ценности мы вырастили за нашу тысячелетнюю историю. Могущество России – в нашем единстве, сегодня очень важно быть всем вместе. Восемь лет мир наблюдал за тем, как в Донбассе гибли мирные жители, и никто не объявлял санкции против тех, кто направляет снаряды на мирное население. Никого не коробило, что дети, подростки, молодые мамы сидят в подвалах. Зато сегодня мы видим агрессию со всех сторон. Россия выдержит и выстоит, сомнений в этом нет", - сказала Ирина Мануйлова.

#СвоихНеБросаем, фотовыставка, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, выставка организована министерством культуры регионе, министерством региональной политики Новосибирской области, Историческим парком «Россия – моя история» по материалам МИА «Россия сегодня», департамента информации ДНР, при содействии Российского военно-исторического общества и киноконцертного комплекса «Победа».

#СвоихНеБросаем, фотовыставка, новосибирск, z, украина(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На 32 уличных стендах раскрывается история и причины вооруженного конфликта на Украине, отображается история гражданской войны на юго-востоке страны, в ходе которой погибло большое количество мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а еще большее количество русскоязычного мирного населения испытало тяготы и лишения военного времени. Противостояние, длящееся последние 8 лет, привело к необходимости проведения крупномасштабной специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, и защите мирного населения Украины и Донбасса, свидетелями которой сейчас являются жители не только России, но и всего мира.

#СвоихНеБросаем, фотовыставка, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В рамках выставки представлены материалы международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Конкурс носит имя специального фотокорреспондента «России сегодня» Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года от рук украинских неонацистов.

#СвоихНеБросаем, фотовыставка, новосибирск, z, украина(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: своих не бросаем, фотовыставка, украина,



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