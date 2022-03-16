16 Марта 2022
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Экономика В России
Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

Samsung Pay продолжает работу в России

Сервис Samsung Pay продолжает работу в России, говорится в сообщении российского подразделения корейской компании в официальном Telegram-канале.

"Не очень хорошая новость — из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков в настоящее время могут быть недоступны некоторые операции. А именно: платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков.

Также проблемы могут возникнуть при выпуске новых билетов транспортной карты "Виртуальная Тройка" в приложении "Метро Москвы".

"Билеты "Виртуальной Тройки", ранее выпущенные и уже добавленные в Samsung Pay, продолжат работать в столичном транспорте", - отметили в компании.

При этом платежи по картам "Мир" работают в Samsung Pay без ограничений (но в Samsung Pay можно добавить карты "Мир" только ограниченного ряда российских банков, впрочем, все крупнейшие кредитные организации в нем есть).

Теги: Samsung Pay, платежный сервис, карты мир



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