Нейтральный статус Украины всерьез обсуждается на переговорах, - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности.

Кроме того, глава МИД в интервью РБК ответил на вопрос, почему ситуацию вокруг Украины нельзя было решить мирным путем.

"Потому что миром Запад не хотел решать эту ситуацию", - сказал Лавров.

Ранее партия "Слуга народа" сделала официальное заявление, в котором признала готовность к нейтральному статусу Украины. Но выдвинула ряд условий, которые едва ли могут быть приняты Россией. При этом признание российского Крыма, ДНР и ЛНР категорически отвергнуто.