Лавров: Кулеба на встрече в Турции новых идей не выдвинул

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что украинский коллега Дмитрий Кулеба на их встрече в Турции никаких новых идей не выдвинул.

По словам главы МИД РФ, переговоры с Украиной идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса.

Напомним, 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины. 11 марта президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о "позитивных сдвигах на украинском направлении".