16 Марта 2022
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Экономика В России Крым
Андрей Костин, Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

У российских госбанков больше нет причин не работать в Крыму - Госдума

У крупнейших российских банков из числа государственных больше нет аргументов в виде возможных санкций за работу в Крыму – ограничения все равно уже введены, поэтому данные кредитные организации могут начать работу на полуострове, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Теперь уже нет оснований, рисков и отговорок от того, чтобы не работать в Крыму", - заявил Аксаков журналистам.

Он напомнил, что крымчане часто жаловались и обижались на то, что российские банки не хотят работать с полуостровом, чтобы не попасть под западные санкции. Финансовые власти смотрели на ситуацию сквозь пальцы.

"Теперь эти риски практически снялись, поводов для того, чтобы не работать в Крыму нет. Надеюсь, что так и произойдет", - говорит парламентарий.

Теги: банки, крым, санкции, анатолий аксаков



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