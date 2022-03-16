Сейчас решается судьба России, - Нарышкин

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает, что в данный момент решается судьба России. По его словам, сейчас определяется ее будущее место в мире.

Глава СВР подчеркнул, что РФ не пойдет на уступки в вопросах обеспечения своего суверенитета.

Говоря о военной операции России в отношении Украины, Нарышкин пояснил, что решение о ее начале принималось на основании ситуации в соседней стране.

Он добавил, что малейшее промедление в отношении "русофобского киевского режима" обернулось бы большой трагедией уже в недалеком будущем, передает РИА Новости.

Ранее глава Службы внешней разведки заявил, что у России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины.

По его мнению, главной угрозой для Украины является внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками, а решить его можно только дипломатическим путем и через реализацию Минских соглашений.