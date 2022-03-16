16 Марта 2022
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Экономика Новосибирская область
андрей травников, новосибирская область (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области более, чем вдвое увеличили финансирование строительства служебного жилья

Новосибирская область участвует в выработке решений федерального уровня по поддержке жилищного строительства в стране и регионе. Губернатор Андрей Травников рассказал о возможных мерах поддержки бюджетного и жилищного строительства в регионе журналистам в ходе встречи в правительстве области.

андрей травников, новосибирская область(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Одна из мер, которую я рассматриваю как меру поддержки именно жилищного строительства – мы сохраним, а, возможно, даже увеличим объемы закупки и строительства жилья в интересах бюджета. Для справки могу сказать, что решение уже принято правительством региона, оно зафиксировано в госпрограмме. В 2018 году стартовала программа строительства служебного жилья на селе – мы тогда ориентировались на то, что каждый год будем тратить не менее 150 млн рублей, на этот год запланировано уже 330 млн, если будет необходимость, будем стараться увеличить. То же самое касается программы жилья для детей-сирот. Мы намерены не только подтвердить те объемы, которые сегодня заложены у нас в бюджете, но и, по возможности, будем их увеличивать. Понятно, что придется индексировать, в том числе, стоимость квадратного метра, реагируя на рыночную ситуацию. Со стороны областного бюджета это и будет вложением в поддержку рынка жилищного строительства, поддержку наших застройщиков", - сказал губернатор Новосибирской области.

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

В отношении бюджетных строек, правительством Российской Федерации были наработаны инструменты, которые позволяли пересматривать стоимость даже уже заключенных государственных, муниципальных контрактов, для того, чтобы достроить объекты и поддержать строителей. Одна из мер, которая уже анонсирована – сегодня мы можем отказаться от применения штрафных санкций, если по объективным причинам смещаются сроки, невозможно завезти импортные материалы на объект. Это хорошие меры поддержки для строителей, которые участвуют в бюджетных стройках, считает Андрей Травников.

андрей травников, новосибирская область(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Что касается жилищного строительства, то здесь потребуется решение федерального уровня, и мы участвуем в его выработке", - подчеркнул губернатор.

Андрей Травников сообщил журналистам, что уже сегодня состоится большая встреча с руководителями строительных компаний, работающих в Новосибирской области, где предполагается обсудить - как выйти из ситуации с долевым строительством, даже в отношении объектов с эскроу-счетами, как обеспечить дальнейшее проектное финансирование и ипотечное кредитование, с какими инициативами выходить на федеральный уровень.

андрей травников, новосибирская область(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним. Согласно решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в регионе создан оперативный штаб по обеспечению по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области.

Теги: служебное жилье, строительство, андрей травников, бюджетные стройки, жилье детям-сиротам



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