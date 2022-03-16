16 Марта 2022
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Экономика В России
Лада Веста, Lada Vesta (2015) | Фото: Накануне.RU

"Автоваз" второй раз за две недели повысил рекомендованные цены на LADA

На официальном сайте LADA обновился раздел РРЦ – рекомендованных розничных цен. Обновились цены на все шесть основных семейств выпускаемых автомобилей. Стоит отметить, что это уже второе повышение рекомендованных цен за две недели.

Сейчас прибавка в цене составила примерно 79 тыс. руб. (+7%), пишет Лада.Онлайн. Издание отмечает, что пресс-служба "Автоваза" традиционно не называет причин повышения цен.

Стоимость седана Lada Granta теперь начинается от 727,9 тыс. руб. (+6% или 43 тыс. руб.),

- Vesta - 1 млн 121,9 тыс. руб. (+8,6% или 89 тыс. руб.),

- Xray - 1 млн 106,9 тыс. руб. (+9,6% или 97 тыс. руб.),

- Niva Travel - 1 млн 66,9 тыс. руб. (+6% или 63 тыс. руб.),

- трехдверной Niva Legend - 818, 9 тыс. руб. (+5% или 42 тыс. руб.),

- Lada Largus составит от 1 млн 235,9 тыс. руб. (+12% или 132 тыс. руб.).

Теги: автоваз, lada, рекомендованные цены, повышение



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