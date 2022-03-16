Бывший начальник колонии на Урале получил срок за взятки от заключенных

На Среднем Урале экс-начальник исправительной колонии признан виновным в целом ряде коррупционных преступлений. Однако за решетку бывший тюремщик не отправится.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет об экс-руководителе ИК-46 в Невьянске. Ему вменялось несколько эпизодов взяточничества в крупном, значительном и мелком размерах.

Как показало расследование, в 2019-2021 годах подсудимый, возглавляя данное исправительное учреждение, получил взятки в виде денег и имущества на сумму около 800 тысяч рублей от нескольких осужденных колонии. Согласно материалам дела, взамен тюремщик оказывал обитателям ИК определенное покровительство – не лишал их рабочих мест, на которых заключенные трудились во время отбытия наказания, а также не мешал им получить условно-досрочное освобождение.

Незаконную деятельность начальника колонии пресекли сотрудники регионального УФСБ и представители службы собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области. Приговором Невьянского городского суда теперь уже бывшему главе ИК назначено 7 лет и 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Также он обязан выплатить штраф в 1,6 миллиона рублей.