Бывший начальник колонии на Урале получил срок за взятки от заключенных

16 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль всю Херсонскую область

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Бывший начальник колонии на Урале получил срок за взятки от заключенных

На Среднем Урале экс-начальник исправительной колонии признан виновным в целом ряде коррупционных преступлений. Однако за решетку бывший тюремщик не отправится.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет об экс-руководителе ИК-46 в Невьянске. Ему вменялось несколько эпизодов взяточничества в крупном, значительном и мелком размерах.

Как показало расследование, в 2019-2021 годах подсудимый, возглавляя данное исправительное учреждение, получил взятки в виде денег и имущества на сумму около 800 тысяч рублей от нескольких осужденных колонии. Согласно материалам дела, взамен тюремщик оказывал обитателям ИК определенное покровительство – не лишал их рабочих мест, на которых заключенные трудились во время отбытия наказания, а также не мешал им получить условно-досрочное освобождение.

Незаконную деятельность начальника колонии пресекли сотрудники регионального УФСБ и представители службы собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области. Приговором Невьянского городского суда теперь уже бывшему главе ИК назначено 7 лет и 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Также он обязан выплатить штраф в 1,6 миллиона рублей.

Теги: колония, взятки, приговор, СК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети