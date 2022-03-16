Россия за год потеряла миллион пенсионеров

Количество пенсионеров, состоящих на учёте в ПФР, за 2021 г. сократилось на 970 тыс. С начала пандемии показатель сокращался быстрее прогнозов. Это привело к экономии бюджета, но она перекрывалась расходами на поддержку уязвимых слоев населения.

По состоянию на 1 января 2022 г., количество пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. (2,3%) по сравнению с показателем на 1 января 2021 г. Это максимальное снижение с начала 1990-х, следует из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР), которые изучил "РБК". Речь идёт о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).

Число "гражданских" пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. По данным Росстата, в первый год пенсионной "реформы" их количество уменьшилось на 319 тыс., и такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей. С 2020 г. количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии коронавируса. До пандемии ПФР ожидал сокращения численности пенсионеров на 317 тыс. человек в 2020 г., следовало из проекта бюджета фонда на тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс. Эта разница, якобы, фактически и является эффектом коронавируса, отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.



В 2020 г. уровень смертности в России вырос на 18% (323,8 тыс. человек), основную часть которых (274 тыс.) составили граждане старше трудоспособного возраста, следовало из данных Росстата. В 2021 г. по сравнению с 2020-ым смертность увеличилась на 15,1%, или на 321 тыс. человек (данных о доле смертности в старших возрастах за 2021 г. пока нет). За три года пенсионной "реформы" (в 2022 г. для россиян, выходящих на пенсию, пенсионный возраст увеличился на полтора года) количество гражданских пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн. Основной вклад внесло сокращение численности получателей страховой пенсии по старости.

С начала 2019 г. их стало меньше на 2 млн человек, в том числе на 1,1 млн человек в прошлом году, следует из данных ПФР. Но за счёт того, что в других категориях пенсионеров (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество находящихся на учете ПФР россиян в 2021 г. снизилось менее значительно.