СФ не намерен вводить наказания за обмен валюты на черном рынке

Совет Федерации не планирует вводить уголовную или административную ответственность за операции физических лиц на нерегулируемом валютном рынке. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

По его словам, таких планов или проектов в Совфеде нет.

Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что вопрос ужесточения ответственности за незаконные валютные операции может встать в ближайшее время.

Как сообщалось, новый кризис в стране привел к возвращению теневого валютного рынка. Знаменитые "менялы" с центральных улиц российских городов, зазывавших "золотом-долларами" в 90-х, переместились в Telegram-каналы. В соцсетях также появляются группы, где предлагается узнать "актуальную информацию о возможных местах покупки доллара".