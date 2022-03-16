16 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

В Златоусте чиновника подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей

В Златоусте заместитель директора муниципального учреждения подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый получил взятку в сумме более 1,4 млн рублей от предпринимателя за приемку и оплату муниципального контракта на выполнение строительных работ. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Накануне было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста Владимира Горбунова. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Теги: взятка, чиновник, уголовное дело,



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