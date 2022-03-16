В Златоусте чиновника подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей

В Златоусте заместитель директора муниципального учреждения подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый получил взятку в сумме более 1,4 млн рублей от предпринимателя за приемку и оплату муниципального контракта на выполнение строительных работ. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Накануне было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста Владимира Горбунова. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере