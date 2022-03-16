"Стелс-омикрон" имеет все шансы стать преобладающим в мире, - Мурашко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил о еще более высокой скорости распространения "стелс-омикрон" варианта коронавируса, из-за чего он может стать следующим преобладающим штаммом в мире.

По словам министра, есть несколько генетических линий "омикрона", передает РИА Новости. Изначально лидировала в разных странах разновидность BA.1, но затем появился подвариант BA.2, которому дали название "стелс".

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2 также называют "скандинавским", "скрытым омикроном", "стелс-омикроном". Ранее он доминировал в Дании и Швеции. По версии врачей, пациенты переносят его в полтора раза быстрее, чем те, кто переболел ранее выявленным "омикроном".

Мурашко сообщил, что 14 марта власти КНР сообщили о рекордной вспышке заболеваемости в десятках городов страны. Также рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В большинстве случаев выявляется подвариант "омикрона" BA.2".