Комитет заксобрания Прикамья поддержал проект Демкина о жилье для детей-сирот

Социальный комитет заксобрания Пермского края поддержал законопроект главы Перми Алексея Демкина о предоставлении жилья детям-сиротам, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, проект закона, внесенный в заксобрание главой Перми Алексеем Демкиным, предусматривает возможность в случае отсутствия жилых помещений на территории муниципального образования по месту жительства, предоставлять квартиры детям-сиротам на территории другого муниципального образования. Предоставить жилье в другом муниципалитете можно будет только при письменном согласии детей-сирот и при согласовании с органами местного самоуправления, на территории которых планируется предоставление жилого помещения.

Как следует из пояснительной записки, в 2021 году в Перми было объявлено 539 аукционов на приобретение жилья для детей-сирот. Из них 89,6% торгов (483 аукциона) не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Также в законопроекте предлагается исключить ограничение по жилой площади - не менее 14 "квадратов". Ранее ОНФ раскритиковал предложение властей, "сократить" жилую площадь.

В правительстве края подчеркивают, что требования к общей площади жилых помещений – не менее 28 кв.м останутся неизменными.

Пять глав муниципалитетов выступили против законопроекта. В частности, инициативу не поддержали главы Пермского, Большесосновского, Лысьвенского, Сивинского, Добрянского муниципальных округов. Было отмечено, что принятие проекта может вызвать рост социальной напряженности, увеличить нагрузку на местные бюджеты. Также в некоторых территориях выступили против уменьшения жилой площади или выдвинули требование установить ее размер не менее 10 "квадратов". Еще одним аргументом против проекта стала разная стоимость жилья в муниципалитетах, трудности контроля содержания жилья, приобретенного в другом муниципалитете, контроля за оплатой услуг ЖКХ.

По итогам обсуждения проект с поправками был поддержан комитетом. Он будет рассмотрен на пленарном заседании заксобрания 17 марта.