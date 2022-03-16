Собянин выделил гранты для рестораторов, готовых заменить "Макдоналдс"

Власти Москвы выделили гранты на поддержку отечественных сетей быстрого питания. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает его пресс-служба.

Теперь предприниматели должны подавать заявки на получение грантов – это можно сделать с 28 марта по 30 июня текущего года. Условием получения будет открытия новых точек в сегменте фастфуд. При этом у ресторанов должны быть доступные цены и новые рабочие места.

Размер гранта будет зависеть от целого ряда параметров, например, от площади открываемого ресторана.

В мэрии считают, что такие меры позволят в короткие сроки заменить закрывающиеся иностранные сети, например, "Макдоналдс".

На прошлой неделе Собянин заявил, что считает реальным воссоздать московскую сеть "Макдоналдса" за срок до одного года. Он сообщил, что город выделит 500 млн руб. на создание такой сети быстрого питания. По мнению мэра, отечественные сети в срок от полугода до года могут заместить в Москве всю сеть "Макдоналдс", которая состояла из 250 ресторанов. "Продукты на 99% всё равно приходят от российских поставщиков", - заявил градоначальник.