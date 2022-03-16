Спецназовец из Нижнего Тагила погиб во время спецоперации на Украине

Житель Нижнего Тагила, боец 12-го отряда специального назначения "Урал" Владимир Голубцов погиб во время спецоперации на Украине. Об этом в своих социальных сетях написал глава города Владислав Пинаев.

"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью нашего земляка, тагильчанина, бойца 12-го Отряда специального назначения "Урал" Владимира Голубцова в ходе военной спецоперации на территории Украины. Он погиб, выполняя боевую задачу, защищая мирное население, безопасность нашей страны. Приношу глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира. Вечная память", - написал во "ВКонтакте" градоначальник.

Мэр также добавил, что администрация города окажет всю необходимую помощь родным погибшего военнослужащего.

Напомним, что спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача – "денацификация" соседней страны. Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.