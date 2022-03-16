"Автоваз" отправит сотрудников в плановый отпуск на три месяца раньше из-за дефицита электроники

Крупнейший российский производитель машин "Автоваз" перенес с лета на апрель трехнедельный плановый корпоративный отпуск. Это связано с дефицитом электроники на заводе, из-за которого может начаться длительный простой, говорится в сообщении компании.

"Автоваз" в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников объявляет о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года", - сообщили на "Автовазе".

Руководство концерна надеется, что за время отпуска удастся накопить запас компонентов для стабильной работы подразделений в Тольятти и Ижевске в конце апреля и мае этого года.