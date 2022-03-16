В Уральском НИИ охраны материнства и младенчества установили уникальный аппарат для спасения новорожденных детей

Уникальный аппарат для спасения новорожденных детей появился в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества. Это высокотехнологичное медицинское оборудование - аппарат гипотермии уже ввели в эксплуатацию.

Новое оборудование способно помочь новорожденным после асфиксии, когда ребенок рождается с полным недостатком кислорода, выйти из тяжелого состояния без осложнений. Более 6 млн рублей на приобретение этого жизненно важного оборудования выделили учредители Фонда святой Екатерины.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, система Tecotherm Neo использует инновационную конструкцию с мгновенной обратной связью: температура младенца отслеживается каждые две секунды — и автоматически вносит незначительные изменения в охлаждающую жидкость, чтобы обеспечить стабильность температуры. Эта методика признана безопасной и эффективной и позволяет медленно охлаждать и согревать мозг ребенка и, как следствие, минимизировать риск гибели клеток головного мозга младенца и снизить младенческую смертность.

Специалисты Уральского НИИ охраны материнства и младенчества уже осваивают новую технику, провели необходимые тесты и готовы применять ее в работе.

«За год проходит от пяти до семи случаев тяжелой асфиксии, которые требуют применения управляемой терапевтической гипотермии. Без такой аппаратуры мы были вынуждены переводить пациентов в другие больницы, что, естественно, является негативным фактором», — отмечает заместитель заведующего клиникой ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» по педиатрии Сергей Ольков.

Новый аппарат неприхотлив и очень удобен для врачей. После его настройки наблюдение и всю процедуру может вести медсестра.





«Фонд святой Екатерины традиционно поддерживает медицинские учреждения, которые помогают маленьким пациентам. И сегодня в преддверии своего 110-летнего юбилея врачи Уральского института охраны материнства и младенчества получили уникальный аппарат, который позволит новорожденным детям выйти из тяжелого состояния и мгновенно получить необходимое лечение для дальнейшей полноценной жизни», — рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 2,3 млрд рублей.