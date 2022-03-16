В Уральском НИИ охраны материнства и младенчества установили уникальный аппарат для спасения новорожденных детей

16 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль всю Херсонскую область

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
медицина, аппаратура, здравоохранение (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Уральском НИИ охраны материнства и младенчества установили уникальный аппарат для спасения новорожденных детей

Уникальный аппарат для спасения новорожденных детей появился в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества. Это высокотехнологичное медицинское оборудование - аппарат гипотермии уже ввели в эксплуатацию.

Новое оборудование способно помочь новорожденным после асфиксии, когда ребенок рождается с полным недостатком кислорода, выйти из тяжелого состояния без осложнений. Более 6 млн рублей на приобретение этого жизненно важного оборудования выделили учредители Фонда святой Екатерины.

медицина, больница, аппаратура, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, система Tecotherm Neo использует инновационную конструкцию с мгновенной обратной связью: температура младенца отслеживается каждые две секунды — и автоматически вносит незначительные изменения в охлаждающую жидкость, чтобы обеспечить стабильность температуры. Эта методика признана безопасной и эффективной и позволяет медленно охлаждать и согревать мозг ребенка и, как следствие, минимизировать риск гибели клеток головного мозга младенца и снизить младенческую смертность.

медицина, больница, аппаратура, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Специалисты Уральского НИИ охраны материнства и младенчества уже осваивают новую технику, провели необходимые тесты и готовы применять ее в работе.

медицина, аппаратура, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«За год проходит от пяти до семи случаев тяжелой асфиксии, которые требуют применения управляемой терапевтической гипотермии. Без такой аппаратуры мы были вынуждены переводить пациентов в другие больницы, что, естественно, является негативным фактором», — отмечает заместитель заведующего клиникой ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» по педиатрии Сергей Ольков.

медицина, больница, аппаратура, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Новый аппарат неприхотлив и очень удобен для врачей. После его настройки наблюдение и всю процедуру может вести медсестра.

медицина, аппаратура, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины



«Фонд святой Екатерины традиционно поддерживает медицинские учреждения, которые помогают маленьким пациентам. И сегодня в преддверии своего 110-летнего юбилея врачи Уральского института охраны материнства и младенчества получили уникальный аппарат, который позволит новорожденным детям выйти из тяжелого состояния и мгновенно получить необходимое лечение для дальнейшей полноценной жизни», — рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Областная детская клиническая больница №1(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 2,3 млрд рублей.

Теги: здравоохранение, новорожденные, фонд святой екатерины, татьяна прусевич, медучреждения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети