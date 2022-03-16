Жителей Челябинска осудят за инсценировку ДТП

Два жителя Челябинска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 2016-2018 гг. в Челябинске действовало преступное сообщество, которые совершили более 70 преступлений в сфере страхования. Они инсценировали ДТП, а после этого обращались в страховые компании, предоставляя ложные сведения об обстоятельствах произошедшего ДТП, и получали страховые выплаты.

В качестве номинальных участников, инсценированных ДТП, привлекались знакомые молодые люди за денежное вознаграждение.

Обвиняемые за вознаграждение предоставляли свои автомобили и водительские удостоверения, после чего другие участники преступного сообщества обратились в страховую компанию, где получили страховую выплату около 595 тыс. рублей.