16 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Жителей Челябинска осудят за инсценировку ДТП

Два жителя Челябинска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 2016-2018 гг. в Челябинске действовало преступное сообщество, которые совершили более 70 преступлений в сфере страхования. Они инсценировали ДТП, а после этого обращались в страховые компании, предоставляя ложные сведения об обстоятельствах произошедшего ДТП, и получали страховые выплаты.

В качестве номинальных участников, инсценированных ДТП, привлекались знакомые молодые люди за денежное вознаграждение.

Обвиняемые за вознаграждение предоставляли свои автомобили и водительские удостоверения, после чего другие участники преступного сообщества обратились в страховую компанию, где получили страховую выплату около 595 тыс. рублей.

Теги: ДТП, суд,



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