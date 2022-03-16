16 Марта 2022
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спецоперация на украине, военные, колонная, z (2022) | Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

В Севастополе избили 70-летнего ветерана ФСБ за букву Z на машине

В Севастополе полиция задержала мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине.

70-летний пенсионер после начала событий на Украине решил повезти гуманитарную помощь на Донбасс, сообщает телеграм-канал Mash. Он наклеил на свой автомобиль букву Z и отправился за покупками. По его словам, двое мужчин залетели в магазин и стали избивать его с криками "Слава Украине" и "Это тебе за нашу родину".

Злоумышленникам удалось сбежать, пожилой мужчина с многочисленными травмами и вывихом ноги попал в больницу, пишет Mash.

Напомним, в Минобороны наносят на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине, латинские буквы. Ранее министерство опубликовало фотографии в Instagram и дало пояснения. Так, в символе "Z" зашифрована фраза "За победу". Буква "V" означает выражение "Сила V (в) правде". Еще одна "V" значит "Задача будет выполнена". Эти символы стали фигурировать во многих флешмобах, которые проводят россияне.

Теги: севастополь, буква Z, ветеран фсб



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