В Севастополе избили 70-летнего ветерана ФСБ за букву Z на машине

В Севастополе полиция задержала мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине.

70-летний пенсионер после начала событий на Украине решил повезти гуманитарную помощь на Донбасс, сообщает телеграм-канал Mash. Он наклеил на свой автомобиль букву Z и отправился за покупками. По его словам, двое мужчин залетели в магазин и стали избивать его с криками "Слава Украине" и "Это тебе за нашу родину".

Злоумышленникам удалось сбежать, пожилой мужчина с многочисленными травмами и вывихом ноги попал в больницу, пишет Mash.

Напомним, в Минобороны наносят на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине, латинские буквы. Ранее министерство опубликовало фотографии в Instagram и дало пояснения. Так, в символе "Z" зашифрована фраза "За победу". Буква "V" означает выражение "Сила V (в) правде". Еще одна "V" значит "Задача будет выполнена". Эти символы стали фигурировать во многих флешмобах, которые проводят россияне.