16 Марта 2022
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Общество Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В свердловском МВД признали, что жертвами мошенников становятся и сами полицейские

На Среднем Урале полицией зафиксированы случаи, когда на удочку аферистов попадались сами сотрудники МВД или других силовых структур. Об этом заявил глава отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь.
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Напомним, ранее в полиции не раз предупреждали, что жертвами мошенников становятся самые разные свердловчане – от пенсионеров и студентов до директоров фирм и высокопоставленных чиновников. Как рассказал Артем Лаздынь на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, к сожалению, представители МВД не стали исключением.

"Что греха таить… Не буду скрывать: были такие единичные случаи. Сотрудники все знают о способах и видах мошенничеств, но бывало, что и сами "попадали". Как правило, хотели заработать денег, "играя на бирже". Но были и случаи, когда им представлялись сотрудниками банков", - заявил подполковник Лаздынь, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, какого-то конкретного возраста и социального статуса у жертв мошенников просто нет.

"Это совершенно разные слои", - отметил представитель МВД.

Напомним, сегодня стало известно, что телефонные мошенники прекратили свою активность на Среднем Урале после начала российской спецоперации на Украине.

Теги: мошенники, МВД, жертвы, полиция



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