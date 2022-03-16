16 Марта 2022
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ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Париж готов обсуждать предоставление Корсике автономного статуса

Париж готов обсуждать предоставление острову Корсика автономного статуса и провести "беспрецедентную дискуссию по институциональным вопросам", заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Министр дал свой комментарий в преддверии визита на остров, где в минувшие выходные возобновились протесты, участники которых выступают за автономию Корсики.

По словам Дарманена, понятию "автономный статус" нужно четкое определение, пока под ним подразумеваются самые разные вещи.

По данным Reuters, протестующие в корсиканском городе Бастия атаковали общественные здания и бросали снаряды в полицию. Поводом для возобновления акций протеста стало нападение на заключенного корсиканского националиста в тюрьме на материковой части Франции.

Интересно, что Дарманен намекнул на возможность предоставления острову автономии, если нынешний президент Эммануэль Макрон будет избран на второй срок, мол, для главы государства решение вопроса о статусе острова будет приоритетным.

Напомним, президентские выборы во Франции состоятся в апреле.

Теги: корсика, остров, автономия, эммануэль макрон, протесты



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