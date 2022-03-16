В России создают "импортозаместительный" Instagram – Россграм

В России анонсировано появление новой социальной сети. На смену заблокированному Instagram придёт "Россграм".

"28 марта 2022 г. будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. В "Россграме" также будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей – платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие. Прямо сейчас у вас есть возможность стать первыми пользователями с особыми привилегиями. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 г.", - говорится на сайте проекта.

Авторы соцсети отмечают, что PR-директором проекта станет сокурсник создателя "Вконтакте" и Telegram Павла Дурова Александр Зобов. О Зобове говорится, что он создал в 2009 г. бартерную соцсеть "Вебкоммуна". Он – digital-маркетолог с 15-летним опытом. Работал в Лондонском рекламном агентстве "Arizmedia", руководителем PR-отдела в тренинговом агентстве "Мастер-класс". Обучал маркетингу компании "Kelly Services", "Мегафон", "Аларм Моторс", "ТД Петрович" и другие организации.

Коммерческим директором проекта станет серийный предприниматель Кирилл Филимонов. Он – генеральный директор ООО "Русская Италия" и сети детских футбольных школ "Реальный футбол". В предпринимательстве – с 2013 г.

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство попросило суд признать американскую компанию "Meta" (в неё входят Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании "Google", заявил о блокировке российских СМИ, финансируемых государством.