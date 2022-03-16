Туроператоры прогнозируют рост цен на летний отдых в России до 30%

Летний отдых в России может подорожать на 10-30%, прогнозируют туроператоры.

По их данным, в основном стоимость будет зависеть от размещения в отелях. Некоторые из которых уже объявили о повышении цен от 10% и выше. Отмечается, что в стоимость проживания входит питание, именно на продукты повышаются цены, передает "Интерфакс".

Напомним, отдых в Турции также может существенного подорожать. Об этом предупредили туроператоры, по словом которых, из-за высокого спроса горящих туров в эту страну предстоящим летом не будет. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, в апреле, когда закончатся акции раннего бронирования, цены на отдых в Турции поднимутся на 25-50%.