16 Марта 2022
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пляж отдых отпуск море курорт (2018) | Фото: Накануне.ru

Туроператоры прогнозируют рост цен на летний отдых в России до 30%

Летний отдых в России может подорожать на 10-30%, прогнозируют туроператоры.

По их данным, в основном стоимость будет зависеть от размещения в отелях. Некоторые из которых уже объявили о повышении цен от 10% и выше. Отмечается, что в стоимость проживания входит питание, именно на продукты повышаются цены, передает "Интерфакс".

Напомним, отдых в Турции также может существенного подорожать. Об этом предупредили туроператоры, по словом которых, из-за высокого спроса горящих туров в эту страну предстоящим летом не будет. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, в апреле, когда закончатся акции раннего бронирования, цены на отдых в Турции поднимутся на 25-50%.

Теги: отдых, россия, туроператоры



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