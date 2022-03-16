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Общество Свердловская область В России Украина
(2018) | Фото: Накануне.RU

Телефонные мошенники отстали от свердловчан после начала спецоперации на Украине

Телефонные аферисты прекратили свою активность на Среднем Урале после начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь.
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По его словам, с 24 февраля, когда началась спецоперация, звонки свердловчанам с номеров, начинающихся на 495 и 499 (их чаще всего используют мошенники) сошли на нет.

"Их единицы по всей России. Мы на контакте со всеми субъектами РФ, случаев, когда звонят и представляются сотрудниками банков, почти нет. "Игра на бирже" – то же самое. Сейчас мы регистрируем заявления граждан, которые стали жертвами в период с начала года до середины февраля. Но звонки по схеме "родственник попал в ДТП", к сожалению, у нас продолжаются", - рассказал подполковник Лаздынь.

По его словам, в Свердловской области с 24 февраля этого года не было вообще ни одного звонка от мошенников, которые бы представлялись сотрудниками банков.

"А в прошлом году мы регистрировали от 5 до 10 фактов ежедневно", - заключил представитель МВД.

Теги: мошенники, спецоперация, МВД, Свердловская область



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