16 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Аварийное жилье (2018) | Фото: permkrai.ru

В Екатеринбурге 180 домов официально признаны аварийными

На сегодняшний день в Екатеринбурге официально подлежит сносу порядка 100 тыс. кв. м. жилья, что составляет 180 жилых домов. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. По его словам, региональная программа по расселению горожан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, была выполнена еще два года назад - последние 16 помещений были приобретены в 2019 году. Сейчас же речь идет о расселении еще 138 домов.

"За прошлый 2021 год мы расселили порядка 81 семьи нанимателей и 226 собственников. То есть порядка 11 тыс. кв.м. жилья мы предоставили владельцам и соответственно выкупную цену. В позапрошлом году - порядка 9,5 тыс. То есть темп нарастает и даже в сегодняшних непростых условиях главой Екатеринбурга принято решение продолжать эту работу очень активно и мы сейчас в полной мере реализуем эту программу", - заявил Гейко.

Он также заявил, что заявление о признании дома аварийным должен предоставить сам собственник, обратившись в жилищную комиссию администрации города. Если дом и правда признают подлежащим сносу, собственникам будет выплачена выкупная стоимость, а нанимателям предоставят другое жилье, не уступающее по квадратуре прежнему. В качестве предложенных вариантов могут быть как новостройки, так и вторичные квартиры. Также каждому собственнику и нанимателю на момент процедуры выкупа или предоставления нового жилья, предлагается возможность переехать в маневренное жилье от администрации Екатеринбурга.

"Объем признания аварийного жилья из года в год увеличивается. В 2018-ом у нас было признано 38 домов, в прошлом году - 57. Тенденция к увеличению идет, жилье стареет, поэтому администрация города вышла с инициативой в том числе на федеральный уровень, чтобы продлить программу, которую мы выполнили на 1 января 2017 года. Екатеринбург готов при любых условиях участвовать в этой программе для привлечения федеральных и областных средств. Также мы с коллегами из правительства Свердловской области отрабатываем участие регионального бюджета и городского, потому что на городской бюджет ложится огромная нагрузка", - пояснил замглавы города.

Он также добавил, что несмотря на это затраты на программу за последние три года были стабильными. В этом году на приобретение жилья для нанимателей и на выкуп для собственников было заложено порядка 435 млн рублей.

Теги: Екатеринбург, ветхое жилье, аварийное жиле, расселение



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