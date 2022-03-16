США могут перейти на постоянное летнее время

Сенат Конгресса США принял законопроект о переходе на постоянное летнее время и отмене перевода стрелок два раза в год. Теперь он будет вынесен на голосование в Палате представителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сената.

Перевод стрелок в США происходит с 1918 года. В 2005 году летнее время было продлено с 6 до 8 месяцев.

Авторы законопроекта отмечают, что он поможет снизить преступность, стресс и даже детское ожирение. Если он будет принят и подписан президентом, то вступит в силу в ноябре 2023 года.