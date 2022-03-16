ООН: С 24 февраля в Украине и Донбассе погибло почти 700 мирных жителей

Почти 700 мирных жителей погибли в Украине и Донбассе за время военной спецоперации РФ.

По данным управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по 15 марта погиб минимум 691 мирный житель, в том числе 30 детей. Еще 1143 человека пострадали, в том числе 43 ребенка.

Большая часть жертв и около половины пострадавших – жители контролируемой Киевом территории, сообщили в управлении. 173 погибших и 578 пострадавших – жители Донбасса.

Также в ведомстве отметили, что реальные цифры выше, поскольку получение информации иногда задерживается из-за боевых действий.