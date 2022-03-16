16 Марта 2022
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Бездомные собаки, чипы (2019) | Фото: psu.ru

Следователи проводят проверку из-за нападения на вартовчанина собак

В Нижневартовске следователи проводят проверку из-за нападения собак на мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"По предварительным данным 13 марта 2022 года в районе промзоны по ул. Индустриальная, 33 города Нижневартовск собаки набросились на 40-летнего мужчину. В результате нападения собак мужчина получил травмы различной степени тяжести с которыми госпитализирован", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В том числе, были ли приняты властями города все меры для того, чтобы не допустить нападения бродячих животных на людей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: бездомные собаки, нападение, смерть



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