"Ноябрьскнефтегаз" пополнил лицензионный портфель

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" выиграл аукцион на лицензионный участок Новый. Он расположен на юге Пуровского района ЯНАО.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, извлекаемые запасы нефти категории С1 на этом участке недр составляют 0,244 млн тонн, категории С2 – 0,964 млн тонн. Перспективные извлекаемые ресурсы категории D1 оцениваются в 5,8 млн тонн нефти и 4,3 млрд кубометров газа.

Участок Новый площадью 371 кв. км примыкает к уже разрабатываемым месторождениям – Карамовскому, Восточно-Пякутинскому и Крайнему. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов выдана на 25 лет.

"Одним из направлений развития ресурсной базы предприятия является расширение лицензионного портфеля. Наши специалисты оценивают перспективы участков, соседствующих с действующими месторождениями, где уже создана вся необходимая инфраструктура. Такой подход существенно снижает капитальные вложения, необходимые для разработки и освоения новых территорий", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

По словам начальника департамента лицензирования и недропользования "Газпром нефти" Анатолия Дроздова, ресурсная база Нового лицензионного участка может быть введена в разработку очень оперативно. Это особенно важно в период экономической турбулентности.