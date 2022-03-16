Россия потратит 4,2 миллиарда, не заплаченные в Совет Европы, на внутренние нужды

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным выход России из Совета Европы. Он уточнил, что в этом году Россия не перевела организации взнос в 4,2 млрд руб., которые теперь можно потратить на внутренние нужды.

"26 лет спустя. 28 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы. Ожидания были большими: приверженность демократическим идеалам и принципам, гармонизация законодательств стран-участниц, равноправный диалог суверенных государств. Но они не оправдались", - написал Володин в своём Telegram-канале.

Все эти годы Россия стремилась вести диалог, но её не слышали.

"Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов. В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным. Наша страна уведомила Совет Европы о выходе из организации. Правильное решение", - написал Володин.

Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации.

"В этом году наша страна не перечисляла взнос порядка 4,2 млрд руб. в Совет Европы – деньги, которые понадобятся в условиях санкций. Они пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики. Совет Европы утрачивает свой смысл. Всё последнее время он посвятил России, её критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остаётся один выход – самораспуститься", - полагает Володин.

Покидая Совет Европы, Россия уделит больше внимания двусторонним отношениям.

"Планируем продолжить диалог с национальными парламентами. Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества", - написал Володин.