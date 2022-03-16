Россия потратит 4,2 миллиарда, не заплаченные в Совет Европы, на внутренние нужды

16 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль всю Херсонскую область

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Красная площадь в Москве (2021) | Фото: Накануне.RU

Россия потратит 4,2 миллиарда, не заплаченные в Совет Европы, на внутренние нужды

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным выход России из Совета Европы. Он уточнил, что в этом году Россия не перевела организации взнос в 4,2 млрд руб., которые теперь можно потратить на внутренние нужды.

"26 лет спустя. 28 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы. Ожидания были большими: приверженность демократическим идеалам и принципам, гармонизация законодательств стран-участниц, равноправный диалог суверенных государств. Но они не оправдались", - написал Володин в своём Telegram-канале.

Все эти годы Россия стремилась вести диалог, но её не слышали.

"Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов. В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным. Наша страна уведомила Совет Европы о выходе из организации. Правильное решение", - написал Володин.

Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации.

"В этом году наша страна не перечисляла взнос порядка 4,2 млрд руб. в Совет Европы – деньги, которые понадобятся в условиях санкций. Они пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики. Совет Европы утрачивает свой смысл. Всё последнее время он посвятил России, её критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остаётся один выход – самораспуститься", - полагает Володин.

Покидая Совет Европы, Россия уделит больше внимания двусторонним отношениям.

"Планируем продолжить диалог с национальными парламентами. Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества", - написал Володин.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, Совет Европы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2022 11:56 Мск Россия выходит из Совета Европы - МИД РФ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети