16 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Казахстан отказывается от суперпрезидентской формы правления, - Токаев

Казахстан отказывается от суперпрезидентской формы правления, заявил президент этой страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.

По его словам, речь идет об окончательном переходе к президентской республике с сильным парламентом.

Кроме того, казахстанский лидер выступил за законодательный запрет главе государства участвовать в деятельности политических партий, пишет Regnum.

В Казахстане также будет запрещено родственникам президента занимать высокие посты. В стране будет упрощена процедура регистрации политических партий, создан Конституционный суд. Кроме того, введут косвенные выборы акимов (глав городов).

В феврале старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента страны). Ранее влиятельных постов в государственных и коммерческих структурах лишились почти все родственники Нурсултана Назарбаева, а у него самого парламент отозвал пожизненное председательство в Совете безопасности страны, также он перестал быть председателем правящей партии "Нур-Отан".

Теги: казахстан, токаев, президентская республика



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