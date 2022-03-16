Казахстан отказывается от суперпрезидентской формы правления, - Токаев

Казахстан отказывается от суперпрезидентской формы правления, заявил президент этой страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента.

По его словам, речь идет об окончательном переходе к президентской республике с сильным парламентом.

Кроме того, казахстанский лидер выступил за законодательный запрет главе государства участвовать в деятельности политических партий, пишет Regnum.

В Казахстане также будет запрещено родственникам президента занимать высокие посты. В стране будет упрощена процедура регистрации политических партий, создан Конституционный суд. Кроме того, введут косвенные выборы акимов (глав городов).

В феврале старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента страны). Ранее влиятельных постов в государственных и коммерческих структурах лишились почти все родственники Нурсултана Назарбаева, а у него самого парламент отозвал пожизненное председательство в Совете безопасности страны, также он перестал быть председателем правящей партии "Нур-Отан".