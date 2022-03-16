На Южном Урале адвокат получил срок в колонии за мошенничество

В Челябинской области адвоката одной из региональных адвокатских палат приговорили к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В марте прошлого года обвиняемый похитил 350 тыс. рублей у местного жителя. За эти деньги он обещал вернуть ему вещественные доказательства по уголовному делу, но таких полномочий у него не было.

Осужденный был задержан при получении денег.