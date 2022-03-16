16 Марта 2022
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Экономика В России
коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Fitch: Если Россия попробует расплатиться по евробондам рублями, это будет считаться дефолтом

Агентство кредитных рейтингов Fitch может объявить суверенный дефолт России, если она попробует расплатиться по долларовым или евро-облигациям в рублях.

Сегодня РФ должна выплатить около $117 млн по двум евробондам. В Fitch заявили: если выплаты будут в рублях, рейтинг облигаций по истечению льготного периода будет понижен до "D", а долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте будет установлен на уровне "Ограниченный дефолт". На устранение ситуации у РФ будет 30 дней с момента наступления срока платежа.

"Насколько мы понимаем, Министерство финансов России осуществило эти купонные выплаты по ОФЗ 2024 года Национальному расчетному депозитарию, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений Центрального банка России", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что у государства есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Он добавил: "Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований".

Силуанов также озвучил намерение российских властей погашать госдолг в рублях. Он отметил, что по евробондам, выпущенным после 2018 года, такая возможность уже заложена.

Теги: Fitch, дефолт, облигации, евробонды, рубли, выплаты



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