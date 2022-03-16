Forbes: Уходящие из России компании обеспечивали работой свыше 200 тысяч человек

Крупные международные компании, которые уходят из России в связи санкциями, обеспечивали работой около 200 тысяч человек, сообщает Forbes.

Самым крупным работодателем, объявившим об уходе из России, является сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Она обеспечивает работой 62 тыс. человек.

На втором месте по данному критерию находится компания Pepsico, на которую в России работает около 19 тыс. человек.

В компании IKEA работают около 15 тыс. сотрудников. Напомним, увольнять их компания не стала, все работники будут три месяца получать заработную плату.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнение по поводу того, что из-за ухода западных компаний из России страну ждет миллионная безработица. "Надеемся, что не миллионы, а меньше", - сказал он.

Сообщалось, что российские власти подготовили первые меры для стабилизации ситуации с занятостью граждан в условиях санкций Запада и ухода с рынка РФ иностранных компаний. Так, в блок "Поддержка рынка труда" проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления попали пять инструментов общей стоимостью 160 млрд рублей.