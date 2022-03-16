Бесплатную вакцину от энцефалита в Свердловскую область доставят к середине апреля

Партию бесплатной вакцины от энцефалита в Свердловской области можно ожидать уже к середине апреля. Об этом в ходе брифинга заявил главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов. Однако рассчитывать на бесплатную вакцинацию могут только дети от 15 месяцев и граждане старше 60 лет, да и то, только в случае первой или второй вакцинации.

Для остальных же граждан поставить прививку в медорганизациях можно круглогодично, приобретая в тех же больницах или городских аптеках вакцину за собственный счет. На данный момент стоимость отечественного препарата составляет 450-500 рублей.

"В настоящее время идет процесс закупки вакцин за счет областного бюджета. По техническим причинам немножко сдвинулись сроки закупок, но процесс продвигается, и к середине апреле мы ожидаем поступления этих вакцин. Это не говорит о том что нельзя прививки делать сейчас - сам процесс постановки и проведения инъекции оплачивается за счет ОМС. На сегодня в области нет импортной вакцины и, думаю, что в нынешних условиях ее не будет, тем более, что последние пять лет импортная вакцина поступала совершенно в ограниченных количествах и была только в платных частных вакцинальных кабинетах. Все наши отечественные вакцины соответствуют международным стандартам, все высокого качества", - пояснил Харитонов.

Он также предупредил граждан, что ставить прививку от энцефалита можно только через месяц после второй прививки от коронавируса. Совмещать эти две вакцины ни в коем случае нельзя. Также не рекомендуется вакцинироваться при острых заболеваниях и обострении каких-либо хронических заболеваний, при аллергической реакции (в первую очередь непереносимость куриного белка), при заболевании нервной системы (в зависимости от поражения центральной нервной системы). В любом случае таким гражданам перед вакцинацией необходимо переговорить с терапевтом или своим лечащим врачом.

Харитонов также назвал граждан, попадающих в группу риска, и кому прививка просто необходима. В их числе: люди, чья трудовая деятельность связана с лесами или проходит за городом, охотники, рыболовы, люди, имеющие приусадебное хозяйство, садоводы, любители туристического отдыха в лесу или на реке.

"В этом году ситуация будет тяжелее, чем в прошлом. Условия сегодня для зимовки достаточно благоприятные. К сожалению, это все зависит от людей, потому что это и санитарная очистка территории, и бездомные животные, которых достаточно много в садах и которые помогают клещам перезимовать. Поэтому успокаиваться не нужно, прогноз всегда немножко неблагоприятный, а пораженность клещей вирусом клещевого энцефалита не менее 30% бывает всегда. Поэтому сегодня, если присосался клещ, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью - она оказывается на бесплатной основе при наличии полиса ОМС и паспорта", - рассказал Харитонов.

Он также предупредил свердловчан, что при укусе зараженным клещом, человеку будет необходимо поставить иммуноглобулин - 1 доза на 1 кг. веса. Таким образом, при 80 кг. веса, человеку необходимо будет одномоментно ввести 8 кубиков препарата, что не даст защиту, а только облегчит возможные симптомы. По сравнению с этим прививка, обеспечивающая человеку год безопасности, является более разумным вариантом.

На данный момент около 90% граждан Свердловской области защищены от энцефалита. 70-74% - это дети, поставившие прививку. Сколько было закуплено вакцины для последних неизвестно, однако пенсионеры могут рассчитывать только на 100 тыс. доз бесплатного препарата.