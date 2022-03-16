Российские беспилотники "Иноходец" разгромили укрепления и бронированную технику ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов беспилотников (БпЛА) "Иноходец" по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Боевое применение БпЛА выполнялось в сложных метеоусловиях.

Грузоподъемность аппарата составляет 300 кг. "Иноходец" способен подниматься на высоту 7,5 км и развивать скорость до 200 км в час, радиус его применения составляет 300 км.

Ранее российские военные ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились западные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. Также уничтожены 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников.