16 Марта 2022
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военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Российские беспилотники "Иноходец" разгромили укрепления и бронированную технику ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов беспилотников (БпЛА) "Иноходец" по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Боевое применение БпЛА выполнялось в сложных метеоусловиях.

Грузоподъемность аппарата составляет 300 кг. "Иноходец" способен подниматься на высоту 7,5 км и развивать скорость до 200 км в час, радиус его применения составляет 300 км.

Ранее российские военные ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились западные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. Также уничтожены 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников.

Теги: Иноходец, беспилотники, ВСУ



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