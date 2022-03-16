36-летний Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Российский форвард сегодня отличился во встрече против "Нью-Йорк Айлендерс".

36-летний Овечкин забросил 767 шайб в 1256 матчах НХЛ и опередил чеха Яромира Ягра (766 шайб в 1733 играх). Александр стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Впереди в списке только два канадца: Горди Хоу (801 гол в 1767 матчах) и Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 матчах).