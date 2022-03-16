Попавший под санкции Пумпянский передал акции ТМК и банка "Синара" топ-менеджерам

Экс-бенефициар ТМК и группы "Синара" Дмитрий Пумпянский передал свою долю в банке "Синара" (ранее СКБ-банк) лицам, имеющим отношение к аффилированным с "Синарой" и ТМК компаниям.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение банка, с 11 марта по 8,6347% акций ПАО "Банк "Синара" в косвенное распоряжение получили гендиректор "Синара-Девелопмент" (строительное подразделение группы "Синара") Тимур Уфимцев, директор по безопасности группы "Синары" Марат Идрисов, бывший руководитель СТМ Евгений Гриценко, гендиректор СТМ Виктор Леш, гендиректор "Синары" Михаил Ходоровский и Игорь Хмелевский.

Доли по 7,5386% перешли в распоряжение заместителя гендиректора по экономике и финансам ТМК Тиграна Петросяна, первого замгендиректора по спецпроектам ТМК Вячеслава Попкова, советника ТМК Михаила Попова, вице-президента ТМК Андрея Каплунова и Марины Керч. Генеральный директор ТМК Игорь Корытько получил в косвенное распоряжение 7,7202% долю.

Ранее Пумпянскому в банке "Синара" косвенно принадлежала доля в размере 97,99%.

Что касается "Трубной металлургической компании", ранее принадлежавшей ее основателю Дмитрию Пумпянскому, контроль теперь у менеджмента. Акционерами кипрской TMK Steel Holding Ltd, которой принадлежало 90,6% ТМК, теперь являются Игорь Корытько, Тигран Петросян, Вячеслав Попков, Андрей Каплунов, а также Марина Керч (ранее возглавляла финансовую дирекцию компании).

Напомним, после выхода Пумпянского из бенефициаров "Трубной металлургической компании", они вместе с сыном Александром Пумпянским также перестали быть бенефициарами Группы Синара. Ранее бизнесмен с семьей попал под санкции Евросоюза.