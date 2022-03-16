16 Марта 2022
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Политика За рубежом
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.0564.ua

Британские спецслужбы будут искать активы Путина в Лондоне, - Telegraph

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании начнет искать активы в Лондоне, которыми может владеть президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным газеты, к этой задаче также привлечены специалисты британских разведывательных служб.

"На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Ее специалисты будут искать деньги Путина и его приближенных", — заявил источник.

25 февраля Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что санкции Запада в отношении президента России абсурдны, никаких активов за рубежом у Путина нет, передает Regnum. Также Песков заявлял, что Путин получает зарплату на счет в банке "Россия", который уже находится под санкциями США.

Теги: путин, лондон, активы



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