Британские спецслужбы будут искать активы Путина в Лондоне, - Telegraph

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании начнет искать активы в Лондоне, которыми может владеть президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным газеты, к этой задаче также привлечены специалисты британских разведывательных служб.

"На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Ее специалисты будут искать деньги Путина и его приближенных", — заявил источник.

25 февраля Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что санкции Запада в отношении президента России абсурдны, никаких активов за рубежом у Путина нет, передает Regnum. Также Песков заявлял, что Путин получает зарплату на счет в банке "Россия", который уже находится под санкциями США.