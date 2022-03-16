16 Марта 2022
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Политика За рубежом
авиакомпания Алиталия Alitalia (2013) | Фото:Накануне.RU

Из Италии под видом гумпомощи на Украину могут отправляться оружие и боеприпасы

Один из крупнейших профсоюзов Италии призвал к акции протеста у аэропорта Пизы в субботу, получив сообщение от некоторых сотрудников о том, что рейсы с гуманитарной помощью для Украины на самом деле перевозили военные грузы.
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Кроме того, в понедельник вечером объединение рабочих Unione Sindacale di Base (USB) опубликовало заявление об отказе сотрудников аэропорта Галилео Галилей загружать один из грузовых рейсов, перевозящего гуманитарную помощь на Украину. Как сообщают грузчики, вместо продуктов питания и медикаментов им предлагалось иметь дело с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

“Мы решительно осуждаем эту откровенную фальсификацию, которая цинично использует ”гуманитарную" помощь в качестве прикрытия для разжигания войны на Украине", - говорится в заявлении USB. От управления воздушным движением аэропорта Пизы рабочие потребовали немедленно прекратить эти "смертоносные рейсы, замаскированные под гуманитарную помощь".

Итальянский депутат Европейского парламента Франческа Донато прокомментировала заявление союза, призвав правительство в Риме разъяснить, что происходит.

Теги: Украина, Италия, аэропорт



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