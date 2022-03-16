16 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, хакер (2022) | Фото: Накануне.RU

Сайт Арбитражного суда Свердловской области подвергся хакерской атаке

Сегодня с утра сайт Арбитражного суда Свердловской области остается недоступен для горожан. Вместо информации о заседаниях, на главной странице "красовался" белый фон с лозунгами против спецоперации на Украине и оскорблениями граждан РФ и президента.

На данный момент провокационные политические лозунги удалось скрыть и сейчас страница суда просто недоступна. На момент публикации дозвониться до пресс-службы суда не удалось.

Помимо Свердловской области, хакерским атакам подверглись и сайты Арбитражных судов в Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском крае, в Томской, Сахалинской, Новосибирской и Кемеровской области и даже в Москве.

Теги: Арбитражный суд, хакерская атака, лозунги, спецоперация



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